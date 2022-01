"Pomeriggi Musicali 2022" a Finale, si parte il 29 gennaio

Gambarotta e Costa sono i protagonisti di questo recital di grande impatto emotivo e artistico, in cui le garbate e ricche di aneddoti letture di Gambarotta assumono un particolare fascino per il pubblico, in piena sintonia con le note romantiche e intense della musica di Chopin, proposte dall’estro di Costa.

Chopin è definito musicista “romantico” per eccellenza, forse per la sua spiccata malinconia, ma non dimentichiamo che la sua musica ricca di slanci ora appassionati ora drammatici è di un vigore che a volte sfiora la violenza. Necessaria l’esibizione del super green pass e l’uso della mascherina FFP2. Prenotazioni via WhatsApp al 377 9963058.