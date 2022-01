Al Roma Dance Contest stravincono ballerine e ballerini di Savona

Il Centro Danza Savona, diretto da Alessandra Schirripa, ha partecipato e vinto con i suoi ballerini e le sue ballerine al Roma Dance Contest prodotto da Forballet.it che si è tenuto nella capitale al Teatro Greco l’8 e il 9 gennaio 2022.

Ospiti 13 giurati di grandissimo prestigio collegati in streaming da varie parti del mondo, tra cui Parigi, New York, San Paolo del Brasile, Rotterdam, Zurigo, Liegi e altri.

Due docenti internazionali in presenza hanno dato lezioni di classico e contemporaneo per offrire incalcolabili possibilità di accesso e lavoro in importanti compagnie di danza e alle più famose scuole e università internazionali di danza.

Poche coreografie presentate in conseguenza alla pandemia, ma molti premi e borse di studio offerte alla giovanissima rappresentanza savonese in una delle più accreditate manifestazioni di danza in Italia.

Ecco i Premi vinti: 1° premio Solisti Classico Juniores e premio Migliore Interpretazione; 2° premio Solisti Contemporaneo Juniores per Alessia Incorvaia; 3° premio Gruppi Composizione Coreografica per "Manifesto" Coreografia Alessandra Schirripa ,interpreti: Gioele Cosentino, Giulia Genta, Alessia Incorvaia, Alessia Rebagliati, Ilia Romano, Sara Spiegl, Giacomo Tomasini, Bakit Zerilli.

Borse di studio: 50/100 Stage Audizione al Pole National Superieur De Danse Rosella Hightower, Cannes, ad Alessia Incorvaia; 50/100 Stage Audizione Mosa Ballet School, Liegi, per Alessia Incorvaia; Ammissione diretta al Summer Intensive Alvin Ailey di New York per Alessia Incorvaia; Stage Audizione al ACTS, Paris, per Alessia Rebagliati e per Gioele Cosentino. Infine, invito per 10 giorni di lavoro a Rotterdam con la Compagnia Scapino Ballet per Bakit Zerilli

ll Centro Danza Savona, Centro Internazionale di Formazione alla Danza, contribuisce all’educazione e formazione completa di ogni allievo grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali spicca, oltre alla Direttrice Alessandra, Ekaterina Desnitskaia (diplomata Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice della Compagnia Teatro Kirov-Marijnsky), Marta Tassinari e a una continua specializzazione con Workshop e Masterclass condotti da Maestri ospiti di fama internazionale.