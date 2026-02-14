Altare, un tuffo nell’arte Liberty tra ville storiche e vetro pregiato

Passeggiando per le vie di Altare, piccolo borgo savonese famoso per la lavorazione del vetro, ci si trova immersi in un’atmosfera elegante e raffinata, dove l’arte Liberty racconta un’epoca di grande splendore.

Curvilinee facciate, decorazioni floreali scolpite e dettagli ricercati sulle ville di inizio Novecento trasformano il paese in un museo a cielo aperto, capace di fondere storia, arte e artigianato locale.

Al centro di questo percorso spicca Villa Rosa, oggi sede del Museo dell’Arte Vetraria Altarese. La residenza, autentico gioiello Liberty, custodisce una preziosa collezione di oggetti in vetro finemente lavorati, testimonianza della tradizione artigiana altarese che ha reso il borgo celebre a livello nazionale. A pochi passi, Villa Agar si distingue per l’eleganza della sua architettura, un esempio raffinato dello stile che caratterizza l’inizio del Novecento.

Passeggiando nel centro storico, non mancano altre ville Liberty, ciascuna con le proprie peculiarità decorative: linee sinuose, motivi floreali e particolari ornamentali che raccontano il gusto e la creatività di un’epoca. Completa il quadro storico l’Oratorio di San Rocco, un sito di rilievo che arricchisce il patrimonio culturale del borgo.

Altare, così, offre un’esperienza unica: un percorso tra arte e storia del vetro, dove ogni facciata, ogni dettaglio, è un piccolo tuffo nell’eleganza e nella raffinatezza del Liberty.