I savonesi Mala-Genìa semifinalisti a Montreal con "Un po’ più grande"

Dopo una serie di riconoscimenti ottenuti in Italia e all’estero, arriva un nuovo importante traguardo internazionale per i Mala-Genìa. Il videoclip “Un po’ più grande”, firmato dal duo savonese composto da Alberto Aimo e Leonardo Andreotti, è stato selezionato come semifinalista al Film Revolution Fest di Montreal, prestigioso festival canadese dedicato alle produzioni audiovisive indipendenti.

Un risultato di rilievo, soprattutto alla luce dei numeri della selezione: su 168 progetti iscritti provenienti da tutto il mondo, soltanto 43 hanno superato la prima fase di valutazione, accedendo così alla selezione ufficiale del festival.

“Noi siamo tra quei 43 - spiegano dal duo savonese - Questo significa che il nostro lavoro ha superato una valutazione rigorosa ed è ora in fase di valutazione ufficiale per nomination e premi. Il 4 novembre 2026 verranno annunciati i risultati finali. Fino ad allora possiamo – anzi, dobbiamo – essere fieri di quello che abbiamo costruito insieme”.

Il riconoscimento di Montreal si aggiunge a un percorso già ricco di soddisfazioni: il videoclip era stato infatti selezionato ufficialmente al Prisma di Roma, ai Gold Awards di Milano e al Mobile Film Festival di Tolima, in Colombia, confermando la crescente attenzione internazionale verso il progetto artistico dei Mala-Genìa.

“Un po’ più grande”, che ha già raggiunto circa 30 mila visualizzazioni su YouTube, ha saputo conquistare pubblico e giurie grazie a una combinazione originale di storytelling, fotografia e performance musicale, elementi che rendono il videoclip un prodotto artistico riconoscibile e coinvolgente.