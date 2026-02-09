 / Attualità

Attualità | 09 febbraio 2026, 08:42

Savona, entrare nel club dei centenari è una questione di famiglia: 100 anni per Agnese Masio

Già la madre Angela e le sorelle Bernardino e Maria avevano raggiunto l'importante traguardo

Ha raggiunto il traguardo di entrare nel club dei centenari ma non poteva essere altrimenti vista la storia delle donne della sua famiglia.

La savonese Agnese Masio ha compiuto 100 anni lo scorso 5 febbraio raggiungendo chi già in passato era arrivata al compleanno in tripla cifra:  La madre Angela Canepa è infatti scomparsa a 101 anni e le due sue sorelle maggiori, Bernardina e Maria, sono mancate rispettivamente a 101 e 104 anni.

Una famiglia di origini contadine, longeva e molto numerosa quella di Agnese, tredici tra fratelli e sorelle che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale si trasferì da Stella a Savona.

Nella foto Agnese è coi figli Giovanna, Franco e Bruna e col

Luciano Parodi

