Alassio celebra San Valentino: proclamato il vincitore della "Più Bella Lettera d’Amore"

Con 328 voti raccolti attraverso le preferenze del pubblico su Facebook, è Franco Fenoglio, di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, il vincitore dell’edizione 2026 del concorso “La Più Bella Lettera d’Amore”, promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Alassio, insieme alle romantiche video-proiezioni che in queste settimane animano la città.
Ecco il testo del componimento, dal titolo “Tramonto d’amore”:
"Quel tramonto non si dimentica.
Il sole, in lontananza, pareva fondersi con il mare, tinteggiando una lingua arancione sull’acqua.
I granelli di sabbia parevano un tappeto di piccoli diamanti scintillanti, disseminati qua e là.
Le onde si abbattevano sul manto sabbioso e, ritraendosi, cancellavano via ogni brutto ricordo.
Noi due, sul lungomare, con i piedi che danzavano sulla spiaggia.
Eravamo lì, a poca distanza l’uno dall’altra, con il sole che ci guardava; come per magia, dietro di noi si formò un’unica ombra.
Fino a poco tempo prima, il mio volto era rigato da tristi lacrime.
Piccole crepe, prima, grandi poi, hanno abbattuto quel muro eretto per paura di soffrire ancora.
Dietro, c’eri tu ad aspettarmi.
Il futuro nei nostri cuori, pronti a dipingere le pagine di quel nuovo libro con il nostro amore".