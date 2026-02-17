La Ruota della Fortuna incorona una campionessa di Loano: Rossella vince oltre 216 mila euro

La Ruota della Fortuna ha una campionessa di Loano.
Rossella, maestra di scuola elementare ancora impegnata nello studio della Storia dell’Arte, questa sera, nel noto quiz game di Canale Cinque condotto da Gerry Scotti, ha vinto complessivamente 216.200 euro.
Un trionfo arrivato all’ultima manche, suggellato alla Ruota delle Meraviglie con ben due frasi indovinate su tre e il coraggio di rifiutare 20 mila euro, prima di vincerne ben dieci volte tanto: una decisione rischiosa che si è rivelata vincente.