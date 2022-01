Assemblea territoriale Ast Cisl Savona, il responsabile Pesce: “Vertenze industriali una priorità"

Assemblea territoriale Ast Cisl Savona questa mattina alla presenza tra gli altri del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Durante la sua relazione il responsabile territoriale AST Cisl Savona Simone Pesce ha analizzato la situazione che sta vivendo il territorio savonese: "In questi anni non sono mancate grandi vertenze industriali tutte presidiate grazie ad un grande lavoro coordinato tra federazioni di categoria e confederazione. Rappresentano una priorità e credo che la soluzione vincente sia quella di fare squadra tutti insieme senza fughe in avanti di qualcuno".

"A fronte di un costante e tenace impegno sindacale, nel quale la Cisl con le proprie federazioni ha promosso un grande lavoro, molte di esse si sono stabilizzate ed intravedono un futuro rilancio, altre necessitano di uno sforzo ancora maggiore per la propria definizione. L’assunto dal quale però dobbiamo orgogliosamente partire è che, nonostante tutte le difficoltà, ad oggi nessuna di quelle grandi aziende è stata chiusa e l’occupazione è stata salvaguardata".

Indica tra gli obiettivi le infrastrutture e il miglioramento del sistema socio sanitario e poi Pesce indica i traguardi da raggiungere dal punto di vista organizzativo: "Lo snellimento di alcuni aspetti amministrativi e gestionali con evidenti vantaggi operativi ed economici e il rilancio dell’attività sindacale sul territorio attraverso l’azione di strutture più snelle e reattive nonché meno meno ingessate da impegni amministrativi ed organizzativi".