Savona, in fase di completamento la nuova pavimentazione di corso Italia. A breve il cantiere si sposterà in via Mistrangelo

Stanno giungendo a termine i lavori di sistemazione e valorizzazione di Corso Italia, intervento deciso dal Comune dopo la pedonalizzazione del tratto del corso.

"L’intervento punta a restituire alla strada un’identità coerente con il centro storico - spiega il Comune - migliorando qualità degli spazi, pavimentazione, illuminazione e arredo urbano. Il progetto, curato dallo studio Sinapsi Architettura, nasce da un’analisi delle potenzialità dell’area e punta a rafforzare l’identità di Corso Italia come strada del centro".

I lavori riguardano la pavimentazione, l'illuminazione, l'arredo urbano e la riorganizzazione degli spazi. Le scelte tecniche sono state precedute da indagini georadar per verificare la presenza di eventuali pavimentazioni storiche. Le attività procedono a ritmo serrato, con conclusione prevista entro la fine di marzo.

"Il cantiere è stato anche occasione di formazione - spiega il Comune - nei giorni scorsi gli studenti stagisti dell’Istituto Geometri hanno visitato l’area insieme ai tecnici, osservando da vicino le fasi operative e progettuali".