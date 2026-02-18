Varazze, le sorelle varazzine 4Calamano si qualificano alla semifinale del San Marino Song Contest

Semifinale. Le 4Calamano, sorelle di Varazze, hanno raggiunto un'ulteriore fase del San Marino Song Contest e il prossimo 4 marzo sognano di raggiungere la finalissima dopo due giorni per poi chi lo sa puntare alla vittoria che porta all'Eurovision Song Contest rappresentando proprio il terzo stato più piccolo d'Europa.

E sarebbe il secondo caso per la provincia di Savona, visto che la 23enne Alessandra Mele, cantautrice di Cisano, nel 2023 aveva rappresentata la Norvegia (visto che ha la cittadinanza norvegese per via della mamma) arrivando quinta subito dietro a Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo di tre anni fa.

Lara (27 anni), Jade (24), Maya (23) e Dana (19), compongono il quartetto che ha raggiunto l'obiettivo del contest sanmarinese con la loro canzone Twilight che per altro uscirà fra due giorni, venerdì 20 febbraio.

La loro non è una band costruita a tavolino, ma qualcosa che è cresciuto insieme a loro come hanno spiegato a "La musica che ci gira intorno", format de La Voce di Genova, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della scena musicale ligure, con un focus su artisti locali, eventi, nuovi talenti e le tradizioni sonore della nostra regione.



“È nata in modo molto naturale in realtà - ha racconta Lara la sorella più grande- siamo cresciute insieme e abbiamo iniziato a cantare quando eravamo piccoline, partendo dalle canzoni dei cartoni. È venuto molto naturale cantare tutte insieme, unirci e armonizzare le canzoni”.

Il primo passo è stato il coro, poi sono arrivate le lezioni di canto e ora le quattro sorelle continuano a lavorare e studiare per portare avanti la loro passione. All’inizio erano soprattutto brani a cappella, solo voci intrecciate. Poi il percorso si è allargato: basi, strumenti e, soprattutto, canzoni scritte da loro.

Il lavoro sui brani è condiviso, ma con ruoli che si sono delineati nel tempo: “Solitamente una parte con un’idea, tendenzialmente di testo, poi ci vediamo tutte insieme e analizziamo l’argomento, ognuna dà varie idee, vari input e poi procediamo con la stesura del brano tutte insieme. A seconda dei brani, diciamo che quelle che si occupano un po’ più del testo siamo io e Jade, invece quelle che seguono la parte musicale, soprattutto di armonie, sono Maia e Dana. Però tendenzialmente lavoriamo di gruppo”.