Roccavignale, stretta del sindaco dopo le nevicate: controlli e sanzioni per chi non taglia le piante pericolanti

Un sopralluogo strada per strada, poi le multe per chi non si mette in regola. Dopo le abbondanti nevicate che hanno colpito l’entroterra savonese nelle scorse settimane, il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia, annuncia controlli serrati lungo le vie comunali per verificare lo stato delle alberature private affacciate sulla carreggiata.

"Durante le nevicate c’è stato veramente un disastro di piante che si sono rovesciate", spiega il primo cittadino. Rami spezzati, tronchi inclinati e alberi caduti hanno creato situazioni di rischio e disagi alla circolazione, imponendo interventi urgenti per ripristinare la sicurezza.

Per questo l’amministrazione ha emanato un’ordinanza che impone ai proprietari di terreni confinanti di provvedere al taglio o alla messa in sicurezza delle piante piegate o potenzialmente pericolose. Il provvedimento, come specificato nel documento ufficiale, si applica a tutte le strade gravate da diritto di pubblico passaggio: non solo le comunali, ma anche le provinciali e le vicinali.

Un perimetro ampio, dunque, che estende l’obbligo di manutenzione a tutte le arterie dove la sicurezza degli utenti può essere compromessa dalla caduta di alberi o rami provenienti da proprietà private.

"Qualcuno sta iniziando a fare i lavori – prosegue Fracchia – ma a metà marzo faremo un sopralluogo con la Polizia Municipale". I controlli saranno accompagnati da rilievi fotografici per documentare eventuali inadempienze. "Faremo le foto a chi non ha ancora tagliato le piante che sono piegate o che comunque possono rappresentare un pericolo, per poi procedere eventualmente alla sanzione".

L’obiettivo è prevenire nuovi episodi in caso di maltempo e responsabilizzare i privati rispetto alla manutenzione delle proprie aree verdi quando queste incidono sulla sicurezza pubblica. Dopo l’emergenza neve, l’attenzione si sposta quindi sulla prevenzione: evitare che un albero già compromesso possa cedere al prossimo evento atmosferico.

Il messaggio del Comune è chiaro: la sicurezza sulle strade, siano esse comunali, provinciali o vicinali, è una priorità. E questa volta, assicurano dall’amministrazione, i controlli saranno puntuali.