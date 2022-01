Scuola, la rete degli studenti sulla situazione in Liguria: "Dati del Ministero falsati, almeno il 30% in DAD"

È di ieri la notizia della pubblicazione dei dati, da parte del Ministero, sull'andamento della pandemia nelle scuole. Questi dati sono, però, molto distanti dalla realtà. "Da una rilevazione fatta ieri - dice Francesco Devoti della Rete degli Studenti Medi Genova - ci risulta che, in realtà, le classi in didattica a distanza in Liguria siano circa il 30% a fronte dell'8% comunicato dal Ministero".

La rilevazione, effettuata contattando i rappresentanti di diverse scuole, presenta dati concreti che dimostrano la poca attendibilità dei dati del Ministero. Al Liceo Cassini di Genova, per esempio, su un totale di 44 classi, ce ne sono 40 tra dad e modalità mista, un dato molto allarmante. Al King, invece addirittura su 46 classi, 11 sono totalmente in dad; al Colombo su 33 classi, 7 tra dad e mista. Questi sono solo alcuni esempi di una panoramica che raccoglie informazioni da diverse scuole del Comune e dell'Area Metropolitana.

Da questo report del sindacato studentesco emerge una situazione disastrata nelle scuole liguri, nelle quali, non viene fatto abbastanza per prevenire.

"Chiederemo un incontro a Regione Liguria per stabilire quale sia la linea da seguire per la sicurezza nelle scuole. Non è possibile che ancora adesso non si sia trovato un modo per fornire mascherine FFP2 a studenti e studentesse. Ci faremo sentire", aggiunge Devoti in chiusura.