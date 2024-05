Finale, UCI Enduro World Cup e Finale for Nepal: modifiche al mercato settimanale e ortofrutticolo

Diciassettesimo anno in cui Finale sarà protagonista, dal 10 al 12 maggio prossimi, del calendario ciclistico outdoor mondiale e, come spesso accaduto, anche questa volta in arrivo ci sono modifiche al normale assetto cittadino sotto diversi aspetti.

Per i necessari allestimenti utili a ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo UCI di Enduro mountain bike, il mercato settimanale previsto per giovedì 9 maggio non avrà luogo come consueto. Tuttavia, dall'Amministrazione comunale fanno sapere che la giornata mancante verrà recuperata in una data successiva.

Inoltre, sempre per agevolare la logistica legata agli eventi sportivi, il mercatino ortofrutticolo programmato per mercoledì 8 e sabato 11 maggio sarà spostato dalla piazza Vittorio Emanuele alle vie Ghiglieri e Bolla.

A questi cambiamenti, si aggiungerà quindi, due settimane dopo, una modifica legata allo svolgimento nella piazza di Marina di "Finale for Nepal": in questo caso, per le giornate di mercoledì 15 e sabato 18 maggio, tutti i banchi del mercatino ortofrutticolo troveranno spazio sul lungomare Migliorini dall'altezza della piazza di Spagna verso levante.