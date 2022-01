Savona, degrado in piazza Maestri dell'Artigianato. Consigliere Santi: "Venga ristabilito il decoro e l'igiene"

Un esposto presentato dal consigliere Pietro Santi e inviato all'ufficio ambiente del comune di Savona e al comando della polizia locale, per far presente lo stato di degrado di piazza Maestri dell'Artigianato.

"Da tempo stazionano persone senza fissa dimora utilizzando tali spazi come abituale residenza dove consumare i pasti, trascorrere le giornate e come servizi igienici - specifica l'ex assessore ai lavori pubblici - Questi comportamenti ledono fortemente il decoro del Quartiere e creano grave disagio ai cittadini che risiedono nei palazzi adiacenti come è ampiamente dimostrato dalle fotografie allegate dove si possono vedere cumoli di rifiuti abbandonati che degradano in maniera pesante l'intera area verde rendendo impossibile la frequentazione e la fruizione agli stessi".

"Chiedo a chi è preposto alla sicurezza e al decoro urbano di intraprendere ogni iniziativa consona a ristabilire il decoro e l'igiene nel parco urbano in oggetto" conclude Pietro Santi.

Negli ultimi anni non sono mancate le proteste dei cittadini sia per la presenza di persone sensa fissa dimora, per la mancata pulizia che per le liti e aggressioni, portando così l'ex sindaco Ilaria Caprioglio, a firmare un'ordinanza di divieto e di accesso ai giardini della piazza escludendo i residenti, i fruitori delle attività commerciali, professionali e di servizi vari oltre alle persone che hanno relazioni con le famiglie residenti.

A poco erano serviti i controlli della polizia locale e di altre forze dell'ordine nella zona che avevano fatto seguito anche a verbali di violazione alle norme sulla tutela della salute pubblica, oltre ad ordini di allontanamento di alcune persone.