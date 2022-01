Riapertura e servizi per la spiaggia della Madonnetta e del Molo Verde, il difensore civico chiede un incontro ai sindaci e all'Autorità Portuale

La richiesta di un incontro per dare vita ad un protocollo d'intesa con lo scopo di avere come indirizzo, oltre ad avere rapporti tra le amministrazioni, anche la fruizione ecosostenibile delle spiagge della Madonnetta e del Molo Verde.

A dirlo è il difensore civico Francesco Lalla che ha accolto favorevolmente l'appello lanciato dai Comitati a difesa della Margonara che avevano richiesto nuovamente con una missiva agli enti l'apertura degli arenili e l'installazione dei servizi essenziali. Lalla ha così inviato una missiva al direttore di scalo dell'Autorità Portuale Paolo Canavese e ai sindaci di Albissola Marina e Savona Gianluca Nasuti e Marco Russo.

"Nell'ambito delle mie funzioni mi trovo frequentemente a sviluppare rapporti di interazione con le Pubbliche amministrazioni su sane tematiche ambientali che riguardano anche la salvaguardia di tratti di costa di particolare pregio al fine della loro valorizzazione e fruizione pubblica. Tra queste rientra senz'altro il tratto demaniale che comprende le spiagge di località Madonnetta e Molo Verde" ha detto il difensore civico.

"Ho appezzato in modo particolare il fatto che l'arenile nella scorsa estate e stato interessato dalla rimozione del fabbricato fatiscente e oggetto di intervento di bonifica per essere restituito alla libera fruizione. Questo Ufficio di Difesa civica nel richiamare la disciplina regionale di conservazione e salvaguardia delle aree demaniali marittima, rinnova la proposta di adottare un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra le Amministrazioni in indirizzo che favorisca la fruizione pubblica, sicura ed ecosostenibile dell'area di balneazione pubblica per i tratti di litorale sopra menzionati" continua Francesco Lalla.

"Lo strumento della concertazione risponde alla necessità di garantire ai Comuni di Albissola Marina e Savona l'adozione di adeguate misure per l'osservanza delle disposizioni in materia di accesso libero, utilizzo di docce e bagni degli avventori delle spiagge libere, il contenimento della produzione rifiuti e il divieto di dispersione rifiuti nell'ottica di garantire la sostenibilità ambientale del tratto di litorale di particolare bellezza. Pertanto si propone di fissare a breve termine un incontro propedeutico al conseguimento degli obiettivi indicati prima dell'inizio della prossima stagione balneare" conclude Lalla.