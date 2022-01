Abbandona rifiuti edili in località Trexende: individuato e sanzionato dalla polizia locale

Ieri, venerdì 21 gennaio, un privato cittadino ha segnalato al comando di polizia locale che qualcuno stava scaricando materiali di risulta di lavori edili sotto il cavalcavia dell'autostrada in località Trexende a Loano.

Il segnalatore è stato anche in grado di fornire il numero di targa del veicolo dal quale il materiale era stato scaricato.

Sul posto è subito giunta una pattuglia, che ha accettato la veridicità della segnalazione. Contemporaneamente sono partite le verifiche incrociate sul numero di targa del veicolo: incrociando i dati della Motorizzazione e del Targa System è stato possibile risalire al proprietario del mezzo.

Convocato in comando e messo di fronte alle prove raccolte dagli agenti, l'uomo non ha potuto fare altro che ammettere gli addebiti.

"I conferimenti illegali di rifiuti sul territorio sono reati particolarmente odiosi - nota il sindaco di Loano Luca Lettieri - perché inquinano l'ambiente e ledono il decoro della città. Nel caso di abbandono di scarti dell'edilizia, poi, a ciò si aggiunge la pericolosità costituita da questi materiali, molto dannosi per l'ambiente. Ringrazio dunque gli agenti del nostro comando per la rapida ed incisiva indagine, che ha consentito di individuare in fretta il responsabile di questo episodio. E grazie anche al cittadino che ha segnalato l'accaduto: oltre ad indirizzare in maniera determinante il lavoro dei nostri uomini, ha dimostrato un grande senso civico".