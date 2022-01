Coronavirus, in Liguria 5.734 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 5.734 i nuovi positivi al covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 32.353 tamponi tra molecolari (5.257) e antigenici rapidi (27096) registrati nelle ultime 24 ore. In provincia di Imperia i nuovi casi sono 672, a Savona 927, a Genova 3.3.81 e a La Spezia 721. 33 invece, sono i casi di persone non residenti nella nostra regione.

In tutta la Liguria, dal 17 gennaio scorso a ieri, sono 21 i decessi registrati nelle varie Asl a causa del covid. All'ospedale di Sanremo le vittime sono tre: si tratta di due donne di 85 e 95 anni e un uomo di 88. Sono 7 invece, i morti registrati all'ospedale Galliera, si tratta di quattro uomini di 86 anni, 74,70 e 85, e tre donne di 77,95, e 61 anni. A Villa Scassi sono decedute 6 persone ossia due donne di 88 anni, due donne di 84 e 72, e due uomini di 70 e 76 anni. Al policlinico San Martino sono morti un uomo di 80 anni e una donna di 86, all'ospedale di Albenga una 90enne, ed infine un 85enne e una 89enne che erano ricoverati a Sarzana.

In tutta la Liguria i ricoverati sono 777 (-5 rispetto a ieri) e 41 si trovano in terapia intensiva.

