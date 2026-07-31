Colpo grosso a Millesimo: con un Gratta e Vinci da 10 euro centra il premio da 2 milioni

La fortuna ha fatto tappa a Millesimo, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro acquistando un Gratta e Vinci "Color Puzzle" da 10 euro. Il tagliando sarebbe stato acquistato circa un mese fa.

La vincita, confermata da Lotterie Nazionali, è una delle più importanti registrate in Liguria nel corso del 2026.

Il biglietto è stato venduto nella Tabaccheria Bonino Lucrezia, Ricevitoria n. 1, storico esercizio di piazza Italia, che in poche ore è diventato meta della curiosità di residenti e clienti abituali.

Sull'identità del vincitore, come spesso accade in questi casi, c'è il massimo riserbo e non sono stati diffusi dettagli ufficiali. Secondo quanto trapelato, però, il fortunato sarebbe una persona del posto.

Il tagliando appartiene alla serie "Color Puzzle", un Gratta e Vinci dal costo di 10 euro che offre premi da 10 euro fino al jackpot di 2 milioni, il riconoscimento più alto previsto per questa tipologia di gioco.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della Val Bormida, alimentando curiosità, commenti e inevitabili supposizioni tra gli abitanti del paese.

Secondo i dati di Lotterie Nazionali, dall'inizio del 2026 il Gratta e Vinci ha distribuito in Italia oltre 5,5 miliardi di euro in premi. In Liguria, nello stesso periodo, le vincite complessive hanno superato i 100 milioni di euro.