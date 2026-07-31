Fermato in bici con la droga, in casa aveva un chilo e mezzo di hashish: arrestato 60enne a Spotorno

I carabinieri della Stazione di Spotorno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di sessant’anni, residente in provincia di Savona, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno sorpreso l’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, a bordo della sua bicicletta elettrica. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

Le operazioni si sono quindi estese alla sua abitazione, con l’ausilio del personale della Sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di Savona. Qui sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 1,5 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti, oltre a materiale per il confezionamento e a un bilancino elettronico.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Al termine dell’udienza direttissima, svoltasi questa mattina al Tribunale di Savona, l’arresto è stato convalidato. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.