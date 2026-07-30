Forte boato avvertito tra Val Bormida e costa, numerose segnalazioni anche dal Finalese

Nel primo pomeriggio di oggi un forte boato è stato avvertito in diverse località della Val Bormida, con segnalazioni giunte anche dalla costa savonese e dal Finalese.

Il rumore, improvviso e particolarmente intenso, ha destato curiosità e preoccupazione tra molti residenti.

Nel giro di pochi minuti i social network sono stati invasi da decine di commenti e domande nei gruppi locali, con utenti che hanno raccontato di aver udito chiaramente il boato e, in alcuni casi, di aver percepito anche una leggera vibrazione.

Tra le ipotesi più accreditate c'è quella del passaggio di un velivolo militare che avrebbe superato la barriera del suono, provocando il cosiddetto "boom sonico".