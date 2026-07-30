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Cronaca | 30 luglio 2026, 10:45

Trova un portadocumenti e non si arrende: così rintraccia la proprietaria dopo tre mesi

Il savonese Christian Castiglione ha trovato l'oggetto nei pressi della Provincia. La proprietaria rintracciata grazie alla tessera di un negozio

A volte basta un gesto di onestà per restituire il sorriso. È quanto accaduto a una donna che, dopo tre mesi, ha potuto riabbracciare il suo portadocumenti, smarrito o forse rubato, grazie al senso civico del savonese Christian Castiglione.

L'uomo ha rinvenuto il portadocumenti nei pressi del Palazzo della Provincia.

All'interno non c'erano documenti di identità, ma solo alcune tessere di supermercati e negozi, nessuna delle quali riportava un recapito telefonico utile a risalire alla proprietaria.

Determinato a restituire l'oggetto, Castiglione si è rivolto a uno degli esercizi commerciali di cui la donna possedeva la tessera. Grazie alla disponibilità delle commesse, che hanno verificato la presenza di un numero di telefono associato alla tessera fedeltà, è stato possibile contattare la proprietaria.

Quando ha ricevuto la telefonata, la donna è rimasta incredula: non immaginava che, dopo così tanto tempo, avrebbe rivisto il suo portadocumenti. Per questo ha voluto ringraziarlo per il gesto, reso ancora più significativo dal valore affettivo dell'oggetto, che le era stato regalato dalla figlia.

Luciano Parodi

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