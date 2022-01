Le varianti del blackjack più popolari a cui puoi giocare online

Il blackjack non è solo uno dei giochi da casinò più apprezzati, ma è anche una delle offerte di casinò che hanno un numero sbalorditivo di varianti. Questa è un'opportunità che molti giocatori apprezzeranno perché gli consentirà di sperimentare provando giochi che offrono nuove opzioni e mosse.

La maggior parte delle varianti del blackjack sono create nel tentativo di dare nuova vita al classico gioco da tavolo, rendendolo così più eccitante ed emozionante. Se vuoi provare qualcosa di diverso dal classico blackjack, continua a leggere qui sotto, abbiamo provato a compilare alcune delle varianti più allettanti del gioco. Oppure leggi su casinomondo.it tutto ciò che ti potrebbe interessare sul blackjack!

Double Exposure Blackjack

Double Exposure Blackjack, o blackjack a doppia esposizione, è sicuramente tra le varianti preferite del gioco classico, il che è tutt'altro che sorprendente poiché questo è uno dei pochi giochi da casinò che offre al giocatore un vantaggio reale rispetto alla casa. Ciò è possibile grazie al fatto che entrambe le carte del banco sono scoperte, il che significa che gli appassionati di gioco d'azzardo potranno decidere la mossa successiva molto più facilmente. Tuttavia, dovresti tenere a mente che ci sono regole specifiche che compenseranno il vantaggio che ti viene concesso. Pertanto, il banco vincerà tutti i pareggi ad eccezione del blackjack. Anche la resa tardiva non è disponibile e un blackjack pagherà alla pari.

Bonus Blackjack

Anche il Bonus Blackjack è tra le migliori varianti del classico gioco di carte. In effetti, questa particolare variante del blackjack segue le regole standard del gioco. Ma ciò che lo distingue dagli altri giochi di blackjack è che consente ai giocatori d'azzardo di piazzare una puntata laterale opzionale che possono fare prima di ottenere le loro carte. Nel caso in cui tu sia riuscito a vincere un blackjack, otterrai una vincita che dipende dal casinò online a cui ti sei iscritto. Tuttavia, se non hai un blackjack, perderai semplicemente la puntata che hai fatto.

Double Attack Blackjack

Double Attack Blackjack è una variante del blackjack che ha diversi tratti in comune con lo Spagnolo 21. Una delle cose che hanno in comune questi giochi è che le decine vengono rimosse dal mazzo. Nel caso in cui desideri provare il gioco, devi sapere che l'obiettivo rimane invariato poiché devi avvicinarti il più possibile a 21, senza superare questo numero. Ciò che rende il Double Atack Blackjack davvero eccitante è che i giocatori possono raddoppiare la puntata che hanno inizialmente fatto dopo che al banco sono state distribuite le sue due carte. Ciò che è ancora meglio del gioco è che i giocatori possono arrendersi in qualsiasi momento del round.

Blackjack Switch

Blackjack Switch è senza dubbio una delle varianti di blackjack più accattivanti che si possono trovare in un gran numero di casinò interattivi. In pratica, il gioco si attiene alle regole usate nel blackjack classico, ma il suo principale tratto distintivo è che i giocatori hanno due mani che possono migliorare scambiando le prime carte. I giocatori interattivi dovrebbero prendere in considerazione il fatto che devono piazzare due scommesse di uguale entità.

Vegas Strip Blackjack

Vegas Strip Blackjack è ancora un'altra delle migliori varianti di blackjack che si possono trovare in una vasta gamma di casinò interattivi. Gli appassionati di gioco d'azzardo devono sapere che nel gioco vengono utilizzati quattro mazzi standard e il suo obiettivo rimarrà lo stesso. Una delle cose più importanti che gli amanti del blackjack non dovrebbero dimenticare è che al banco è richiesto di rimanere sul soft 17. Vale anche la pena notare che nella maggior parte dei casinò, riceverai una vincita di 3 a 2 quando vinci un blackjack.