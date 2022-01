Prestito online con firma digitale: le soluzioni più sicure e vantaggiose

Oggi richiedere un prestito online, senza doversi recare fisicamente in Agenzia, è una procedura standard e molto utilizzata. Molte persone, però, sono ancora restie ad affidarsi a questa modalità digitale per richiedere e ottenere la liquidità di cui hanno bisogno. Infatti, è ancora molto diffusa l’idea che da remoto sia più difficile sentirsi a proprio agio e trovare un consulente di fiducia a cui affidarsi, senza considerare la paura di essere truffati o di ricevere informazioni poco chiare senza la possibilità di un confronto faccia a faccia.

Chiedere un prestito online è davvero sicuro?

La risposta breve è sì. In questo articolo vedremo le principali tipologie di finanziamento online e gli aspetti da tenere in considerazione per scegliere l’Istituto di Credito migliore e più affidabile per iniziare, finalmente, a realizzare il proprio progetto.

Finanziamenti online: le tipologie

Le principali tipologie di finanziamento a cui si può accedere comodamente da casa sono il prestito finalizzato, il prestito personale e la cessione del quinto.

Prestito finalizzato: la concessione del credito è finalizzata alla compravendita di un determinato bene o servizio. Spesso, il negozio presso il quale si effettua l’acquisto fa da intermediario, grazie ad accordi commerciali con Banche e Istituti di Credito, proponendo finanziamenti molto convenienti - anche a Tasso 0 - con l’obiettivo di incentivare le vendite. Prestito personale: il prestito personale è un prodotto di credito al consumo non finalizzato, quindi per richiederlo non è necessario specificare una motivazione. Per ottenerlo, è necessario dimostrare di avere un reddito e può essere richiesta anche la firma di un garante, soprattutto in caso di cifre elevate. Le rate sono fisse per tutta la durata del finanziamento, ma occorre prestare attenzione ai tassi di interesse perché possono essere anche particolarmente elevati. Prestito con Cessione del Quinto: questa particolare tipologia di prestito è riservata ai pensionati e ai dipendenti a tempo indeterminato del settore pubblico e privato. Infatti, l’importo della rata viene trattenuto ogni mese dalla pensione o dallo stipendio direttamente dall’INPS o dall’azienda di cui il richiedente è dipendente. La Cessione del Quinto è particolarmente vantaggiosa perché i tassi sono generalmente più bassi rispetto ai prestiti personali, è sempre compresa anche l’assicurazione vita e perdita di lavoro e la rata, non potendo superare 1 / 5 della pensione o dello stipendio, non impatta negativamente sul bilancio famigliare. Inoltre, come spiegato da Sigla Credit - finanziaria specializzata da oltre 35 anni nella cessione del quinto - anche in questo caso le rate sono fisse e non ci sono spese nascoste, neanche di incasso!

A chi affidarsi per un prestito online

È arrivato il momento di scegliere l’Istituto di Credito a cui affidarti per ottenere la liquidità di cui hai bisogno tra le tantissime realtà presenti sul mercato. Sicuramente è consigliabile chiedere più di un preventivo, per poter mettere a confronto - oltre alla proposta economica (importo erogabile, TAEG, TAN, ecc…) - anche la professionalità e l’approccio del consulente finanziario.

Iscrizione Albo Unico degli Intermediari Finanziari

Come prima cosa ricorda di verificare che la finanziaria che hai contattato sia regolarmente iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari, l’unica garanzia che hai di affidarti a dei veri professionisti del settore.

Professionalità, disponibilità e trasparenza

Un buon consulente dovrebbe sempre essere professionale, disponibile a rispondere a tutte le tue domande e ti dovrebbe spiegare con calma e chiarezza tutte le voci che compongono il preventivo ed eventuali clausole previste dal contratto. Insomma, terminata la fase di istruttoria e ricevuta la liquidità, non dovresti assolutamente ricevere brutte sorprese. Se non ti senti sicuro, non avere paura di esprimere i tuoi dubbi o chiedere un preventivo ad altri istituti.

Firma Elettronica Avanzata (FEA) tramite SPID

Utilizzando la Firma Elettronica Avanzata abbinata al tuo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) la tua firma online avrà lo stesso valore di quella cartacea e sarà altrettanto sicura. Il processo di firma digitale, infatti, pur essendo molto semplice, garantisce la tua sicurezza grazie ad una password elettronica monouso che viene inviata direttamente sul tuo cellulare.

Possibilità di recarsi in Agenzia

Se ancora non sei convinto al 100%, non ti preoccupare. Molti Istituti di Credito - come la sopracitata Sigla Credit - danno comunque la possibilità di recarsi all'Agenzia più vicina o di ricevere direttamente a casa l’agente di zona, coniugando così la comodità della gestione da remoto della pratica con la rassicurazione di incontrare l’agente faccia a faccia.

Un Istituto di Credito che possiede tutte queste caratteristiche è senza dubbio la soluzione migliore per il tuo finanziamento online.