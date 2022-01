Area cani in via Matteotti, Nuova Grande Loano: "Totalmente sbagliata, inutile e per di più gravemente trascurata"

"Le statistiche confermano ciò che è evidente a tutti facendo una passeggiata: i cani fanno sempre più parte delle nostre famiglie, e conseguentemente della nostra società. Amatissimi da chi li possiede, in alcune situazioni la loro presenza non viene 'apprezzata' da tutti. Se l’educazione, il senso civico ed il senso di responsabilità dei proprietari sono fondamentali affinché i loro cani non siano visti come un problema, sicuramente anche le Amministrazioni devono porre sempre più attenzione al tema, con iniziative atte ad agevolare la serena convivenza". Si apre con queste parole la nota stampa firmata da Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza del consiglio comunale loanese, sul tema delle aree cani.

"Inaugurata nel luglio del 2018, quella di Loano non può neanche essere definita un’area cani. Ha dimensioni piccolissime, tali che neanche un cane di taglia piccola riuscirebbe a sfruttare per correre - interviene Francesca Munerol, consigliere di Nuova Grande Loano- Ritagliata in un contesto già di per sé sconfortante, privo di significato, inutilizzato se non per attività poco legali come lo spiazzo tra via Matteotti e Viale Azzurri d’Italia, quella che il Comune propone come area cani è, in realtà, un fazzoletto di terra battuta, sporco, degradato, non controllato e soprattutto non funzionale allo scopo. Per di più con un maestoso ulivo mortificato in tanta angustia, quando è risaputo che uliveti e vigneti sono zone d’elezione per i pappataci, portatori di leishmania, pericolosissima malattia per i cani".