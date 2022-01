Albenga, plance mortuarie in degrado in via Collodi. Tomatis (FdI): "Non rendono onore alla memoria dei defunti"

«Le plance funebri di via Colllodi ? Decadenti, pessimo biglietto da visita per la città di Albenga».

Continua il viaggio nell'abbandono e incuria di alcune zone della città da parte del consigliere di Fratelli d'Italia, Roberto Tomatis.

«Questa volta i miei sopralluoghi tra centro e periferia mi hanno portato nella parte più a levante della città. Qui, nei pressi del ponte romano, la plancia delle affissioni è arrugginita e pericolante tanto che rischia di cadere su un terreno agricolo a fianco ed è in uno stato fatiscente ormai da diversi anni - dice il capogruppo - Tra l'altro si trova appunto in prossimità di un ponte storico come quello che è di Pontelungo oggetto di studi e ricerche da parte degli studenti delle scuole».

«A mio giudizio la promozione turistica e culturale tanto decantata dall'Amministrazione comunale passa anche da una serie di interventi di manutenzione che devono essere continui e programmati nel tempo - aggiunge il membro dell'opposizione -. Quello delle plance funebri è davvero un brutto biglietto da visita per i turisti che visitano la nostra città».

«I morti dovrebbero avere sicuramente il rispetto che meritano. E' poco gratificante l'affissione di annunci funebri che ricordano le persone decedute su strutture arrugginite e fatiscenti. Chiediamo quindi che venga messa in sicurezza la plancia oppure che i manifesti funebri possano trovare una nuova collocazione più dignitosa come meritano i nostri cari estinti» conclude Tomatis.