Meteo weekend e inizio settimana, tempo stabile con qualche nebbia

L’alta pressione non cederà ancora il passo, anche se tra stanotte e domani entrerà aria più fresca da est. Domenica bello e con temperature in rialzo, da lunedì nuova rinfrescata. Assenza di precipitazioni ancora per tutta la settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 28 gennaio, a domenica 30 gennaio

Cielo in prevalenza soleggiato o al più con velature di passaggio. Possibili nebbie notturne e mattutine specie domani sulle pianure di torinese ed est Piemonte. Temperature in leggero calo domani con valori massimi su 7/10 °C nelle pianure, in rialzo domenica fino 10/15 °C. Minime prossime o sotto lo 0. Al mare massime fino 14/16 °C, minime domani mattina tra 4 e 8°C. Venti deboli di direzione variabile, solo oggi raffiche di Foehn anche forti sui crinali alpini settentrionali.

Da lunedì 31 gennaio

Temporaneo cedimento dell’alta pressione con nuovo fronte freddo tra lunedì e martedì, ma ancora senza precipitazioni degne di nota. Temperature in calo che poi risaliranno a partire dal 2 febbraio.

