Restyling Corso Vittorio Veneto a Savona: verrà posizionato un semaforo pedonale di fronte alle scuole XXV Aprile

Proseguono i disagi a Savona in corso Vittorio Veneto a causa del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile.

Da lunedì 31 dicembre e fino al 30 aprile del 2022, il cantiere proseguirà nel tratto compreso fra Vico delle Maone e via Cilea.

Verranno infatti eseguite delle lavorazioni in merito al posizionamento di nuovi pali dell'illuminazione pubblica, i pali delle telecamere e un semaforo pedonale di fronte alla scuola XXV Aprile, la rimozione delle tesate esistenti e il posizionamento della nuova linea dell'illuminazione aerea sotto i portici presenti nel tratto tra Via Mascagni e Via Zandonai e la fresatura e stesa del tappeto bituminoso e la segnaletica orizzontale e verticale definitiva nel tratto di Corso Vittorio Veneto.

Sarà presente un divieto di sosta su entrambi i lati e sarà interrotto il transito sulle porzioni di carreggiata di volta in volta interessate dai lavori (quando l'area verrà asfaltata saranno presente un senso unico alternato regolato dai movieri). Rimarranno gli attraversamenti pedonali presenti all'altezza di via Forzano e della Sms Serenella. La percorrenza pedonale nel tratto interessato dai lavori sarà deviata dal marciapiede lato monti a quello lato mare.

Sarà garantita la regolare percorrenza pedonale nei tratti di marciapiede a parte quando verranno posizionati i pali della luce, in quel caso il transito dei pedoni sarà consentito all'altezza degli attraversamenti presenti a levante e ponente di corso Vittorio Veneto.

Nel frattempo non stanno mancando da parte dei cittadini le polemiche sull'asfalto di via Nizza e le tempistiche sui lavori che stanno creando più di un disagio sia a chi attraversa il tratto sia per i titolari degli esercizi commerciali e i residenti.

"I lavori hanno accumulato ritardo in quanto la ditta ha dovuto cambiare le condotte sotterranee, abbiamo previsto di terminare i lavori entro il 2022 ma ci sono problematiche che andranno corrette a partire dall’asfalto che sgrana, doveva essere drenante e antirumore, invece si è dimostrato non all’altezza - il commento dell'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - Discuteremo con la ditta la problematica ma l’idea è di non continuare con quel tipo di asfalto. Poi dobbiamo risolvere i problemi legati ai posti auto e i passi carrai ascoltando le esigenze dei condomini e delle attività commerciali".