Finale, colto a cedere dello stupefacente, in casa nascondeva droga e denaro: in manette un 21enne pietrese

Si è conclusa alle prime ore dell'alba odierna l'operazione condotta dal Nucleo di Sicurezza Urbana delle Polizie Locali finalese e loanese che ha portato all'arresto di un 21enne a cui è stato imputato il reato di spaccio di sostanze stupefacente.

Le indagini degli agenti guidati dai comandanti Minuto e Soro, avviate nel periodo natalizio, si sono concretizzate nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 27 gennaio, quando il giovane incensurato del posto è stato sorpreso in flagranza di reato a Finalpia a cedere alcune dosi di hashish ad altri ragazzi. A una prima perquisizione in loco al pusher sono stati rinvenuti indosso alcuni quantitativi del materiale di spaccio insieme a del denaro, immediatamente "stanate" dal commissario Lupo dell'unità cinofila.

Dopodiché gli uomini dei due comandi si sono recati nell'abitazione del giovane, a Pietra Ligure: lì sono stati rinvenuti circa 250 gr di hashish, 25 gr di cocaina in parte già confezionata e pronta allo spaccio, 20mila euro in contanti in banconote di piccolo spaccio secondo gli inquirenti chiaramente riconducibili ai proventi delle spaccio, e una pistola di tipo teaser.

Grazie al partenariato col commissariato di Polizia Locale di Savona, il ragazzo è stato quindi portato negli uffici del comando di Savona dove si è proceduto agli atti di rito e alla custodia nelle celle di sicurezza, prima di essere tradotto al carcere di Genova Marassi su indicazione del magistrato di turno, il dottor Martini.

"Siamo convinti che questo tipo di operazioni rientri nelle cose di cui debba interessarsi la Polizia Locale uscendo dallo stereotipo del vigili urbano che fa le multe e verifica il rispetto del codice della strada - ha commentato il comandante finalese Eugenio Minuto -. Questi risultati non sono casuali ma frutto di un'attività intensa di indagini e possibili grazie a un nuovo modello organizzativo delle Polizie Locali facente perno sull'interlocuzione tra comandi di città vicine e Forze dell'Ordine, oltre ad altre istituzioni o enti, come ad esempio Tpl Linea".

Un concetto ribadito dalla presenza e dalle parole del collega loanese Soro: "Si tratta di un arresto significativo partendo dal territorio, da un controllo capillare. Questo vuol dire valorizzare l'attività di Polizia Locale, corpo nato per stare nel cuore delle nostre città".

Collaborazione interforze ma anche riorganizzazione del lavoro quotidiano interno all'organico. Infatti, continua Minuto, "se il Nucleo di Sicurezza Urbana ha potuto portare a compimento l'operazione bisogna ringraziare tutte le componenti dei comandi che ci permettono di svolgere queste attività", insieme a un'organizzazione via via sempre più al passo coi tempi e il ruolo ormai evoluto del corpo d'ordine.

"Molti in questi anni ci chiedono se occuparsi di queste cose rientra nei nostri compiti o trascurare quelli tradizionali - conclude Soro - Intanto se lo facciamo è perché le leggi cambiano e ci conferiscono nuovi compiti: a questi ci approcciamo con disciplina e professionalità senza trascurare quelli tradizionali, anche con politiche di nuove assunzioni e scelte organizzative innovative. Lo facciamo perché i nostri cittadini ci chiedono risposte su temi nuovi, come ad esempio l'interesse verso le fasce deboli, e per collaborare insieme alle forze di polizia dello Stato, con le quali non siamo in competizione ma anzi andiamo a riempire una casella di supporto a un sistema più ampio cominciando da dove siamo tradizionalmente più preparati, ovvero dal territorio".