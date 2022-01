Val Bormida, le pubbliche assistenze ancora alla ricerca di giovani per il Servizio Civile

Le Pubbliche Assistenze della Val Bormida, già in difficoltà per l'assenza di un pronto soccorso e per le lunghe distanze che la separano dalle strutture sanitarie di riferimento, si augurano vivamente che la proroga al 10 febbraio incoraggi parecchi giovani a riflettere sull'opportunità di iscriversi e intraprendere il percorso del Servizio Civile.

Questa esperienza si svolge nella totale sicurezza e tutela del volontario in quanto è garantito un meticoloso rispetto delle norme anti covid, permette ai giovani di acquisire numerose competenze nell'ambito dell'assistenza e del soccorso, prevede una formazione specifica dettagliata e l'acquisizione dell'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, potenzia la capacità di comunicare e relazionarsi con i malati, con i coetanei e con i colleghi e aiuta ad imparare ad affrontare le difficoltà e a gestire lo stress: requisiti fondamentali sui curricula in vista della ricerca di qualsiasi tipo di impiego. Tutto ciò si svolge inoltre in un contesto estremamente famigliare e attento alle esigenze del singolo nel quale spesso i ragazzi coltivano amicizie importanti e durature.

Attualmente i posti in Val Bormida sono 26: 4 in Croce Bianca ad Altare, 6 in croce Bianca a Cairo, 6 in Croce Bianca a Carcare, 4 in Croce Bianca a Dego e 2 in Croce Verde a Murialdo; le domande già acquisite purtroppo non sono sufficienti a coprirli tutti e pertanto ci sono ancora posti liberi.