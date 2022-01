Stella, scritta sulla facciata dell'oratorio ma arrivano le scuse: "Stanno mettendosi in contatto con la Confraternita"

Una scritta sulla facciata dell'oratorio di Stella San Bernando da poco ristrutturato e gli autori che dopo essersi scusati sono in contatto con la Confraternita per risolvere il problema.

A lanciare l'allarme, poi rientrato, era stato il sindaco Andrea Castellini.

"Sono veramente amareggiato per quello che è accaduto questa notte. Io mi auguro che gli autori del gesto barbino, leggendo la nostra indignazione, si mettano una mano sulla coscienza e vadano immeditamente dal direttivo della Confraternita di San Bernardo ad autodenunciarsi e a chiedere scusa per questo scempio. Il rispetto prima di tutto. Oggi non è assolutamente una Buona Domenica" ha spiegato il primo cittadino.

Poi però sono arrivate fortunatamente le scuse: "Gli autori del fatto si son già resi noti e stanno provvedendo a mettersi in contatto con la Confraternita".