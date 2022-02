A Quiliano si rovescia un trattore, uomo in codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati questa mattina alle 11 per un uomo di 60 anni che, sulle alture di Quiliano, era alla guida di un trattore e ne è rimasto vittima in seguito a un incidente. Il trattore si è infatti rovesciato e il sessantenne, sebbene sia riuscito a non restarne schiacciato, si è procurato traumi diffusi.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Quiliano, l’automedica del 118 e l’elisoccorso, che ha provveduto a trasferirlo al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.