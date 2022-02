Elisabetta Canalis e la "sua" Liguria: lo spot al Festival di Sanremo fa discutere

È davvero "la mia Liguria", detto dalla showgirl Elisabetta Canalis, quella dello spot in onda in questi giorni di Festival di Sanremo?



Se è vero che le immagini non mentono si direbbe quasi di no. Com'è possibile, vi chiederete, dubitare della vista delle torri di Albenga, del golfo di Camogli o della vista delle Cinque Terre? Non è questo il punto su cui molti si interrogano.



Perché se l'anno scorso il legame con la nostra terra nello spot finanziato da Regione Liguria era protagonista un ligure doc come Maurizio Lastrico, l'intro del filmato 2022 ha lasciato di sasso molti: un'indubbia bellezza ma con sullo sfondo lo skyline di Los Angeles che interpreta il ruolo della turista, anche se per la soubrette sarda le presenze per vacanze in Liguria non sono propriamente una sua abitudine.



E nelle pieghe della diatriba scatenatasi sui social network, tra chi minimizza o apprezza e chi invece trova la reclamo fuori luogo, ecco spuntare gli immancabili meme.