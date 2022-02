L'ex ministro al turismo Centinaio contro lo spot della Liguria con Elisabetta Canalis, fuoco amico nella Lega o attacco per Fratelli d'Italia?

L'ultimo spot promozionale della Liguria con Elisabetta Canalis ha lasciato interdette molte persone, tra queste 'spicca' l'ex ministro al turismo Gian Marco Centinaio. Attuale sottosegretario al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e senatore della Lega, Centinaio, attraverso il suo profilo su Facebook ha scritto: "Elisabetta Canalis (sarda) fotografata in America pubblicizza la “sua” Liguria... Quando il povero turismo italiano è lasciato in mano a gente che pensa di capire di turismo solo perché ogni tanto va in vacanza... Quindi: visto che vado in vacanza a Spotorno posso considerare la Liguria 'mia'?"



Una esternazione che ha un certo peso perchè arriva da un ex ministro al turismo ma potrebbe offrire anche una chiave di lettura politica. Al centro di tutto l'ultima campagna promozionale della agenzia 'In Liguria', ente strumentale di Regione per la promozione del territorio e il rafforzamento del brand 'La mia Liguria'.