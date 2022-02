Scomparsa Gianni Siccardi, il sindaco Lettieri: "Ha sempre lavorato per il bene della comunità"

Anche Luca Lettieri, sindaco di Loano, ha voluto esprimere il proprio cordoglio e quello dell'amministrazione comunale per la scomparsa dell'ex consigliere comunale Gianni Siccardi:

"Sono onorato di averlo conosciuto sui banchi del consiglio comunale - ha dichiarato via Facebook il primo cittadino - Anche dall'opposizione ha sempre lavorato per il bene della comunità, fornendo consigli, suggerimenti e proposte sempre improntati a far crescere e migliorare l'amministrazione della città".

"Ricordo ancora con piacere il viaggio del 2018 a Visso, comune colpito dal terremoto del 2016, per la consegna ufficiale di un mezzo adibito al trasporto di anziani e disabili acquistato con i proventi dei pranzi solidali 'Aggiungi un posto a tavola', iniziative a cui Gianni e tutto il consiglio comunale hanno partecipato attivamente. A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale, esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari in questo momento di dolore. Ciao Gianni!" ha concluso Lettieri.