Coronavirus: in Liguria 945 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 945 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 9.000 tamponi, di cui 2.000 molecolari e 7.000 test antigenici rapidi.

Nell'imperiese i nuovi casi sono 49, a Savona 229, a Genova 577 e a La Spezia 88. Due invece, i casi riferiti a persone che non risiedono in Liguria.

Il tasso di positività nella nostra regione si attesta al 10,5%. Quattro i decessi registrati, dal 2 febbraio scorso a ieri, in Liguria: si tratta di una donna di 94 anni e di un uomo di 91 anni morti all'ospedale Galliera e di un 82enne e una 92enne ricoverati al policlinico San Martino di Genova.

I DATI REGIONALI

Ospedalizzati: 718 (+3); 33 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 111 (-2); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 129 (+6); 9 (=) in terapia intensiva

San Martino - 107 (+3); 5 (=) in terapia intensiva

Galliera - 126 (+5); 7 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 7 (-4); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 125 (-7); 4 (-2) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 73 (=); 3 (+1) in terapia intensiva

* 24 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)