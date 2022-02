Finale, ha fretta di nascere, ci pensano i militi della Croce Bianca: parto casalingo per una giovane mamma

A portare il fiocco azzurro a una famiglia residente nella cittadina rivierasca sono stati i militi della Croce Bianca finalese: allertati intorno alle 3.40 per una ragazza ormai giunta al termine della gravidanza con dolori riconducibili all'imminente nascita.

La squadra di volontari, una volta arrivata al domicilio, si è subito resa conto di come non vi fosse più tempo sufficiente per arrivare all'ospedale più vicino, ovvero al Santa Corona di Pietra Ligure dove, seppur disponibile il solo pronto soccorso di ostetricia, la puerpera avrebbe potuto partirire assistita dal personale di guardia e reperibile.