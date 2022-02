Savona, incendio nei pressi delle scuole "Carando": edificio evacuato in via precauzionale

Attimi di apprensione questa mattina a Savona, in via Turati, per un incendio divampato all'interno di un canneto.



Immediato l'intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Nel frattempo, in via precauzionale, è stato momentaneamente evacuato il vicino plesso scolastico "Ennio Carando".



Non si registrano persone ferite o intossicate. Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri e la polizia locale.