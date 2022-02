Cinque semplici modi per aumentare le prenotazioni dirette del tuo hotel

Al giorno d’oggi le prenotazioni negli hotel passano spesso attraverso le OTA (Online Travel Agency). Queste trattengono una parte del prezzo pagato dal cliente come commissione. Quando un albergatore riesce ad aumentare il numero di prenotazioni dirette all’hotel è in grado di aumentare i ricavi risparmiando sulle commissioni.

Andiamo a scoprire cinque semplici modi per aumentare il numero di prenotazioni dirette se si ha un hotel.

Avere un sito web intuitivo e user friendly

Internet è uno strumento difficile da sottovalutare quando si parla di ospitalità e, pertanto, bisogna ricordarsi sempre di quanto sia importante avere un sito web intuitivo e user friendly.

Molta gente prenota attraverso agenzie di viaggi e strumenti simili proprio perché catturati dall’esperienza d’utilizzo di tali piattaforme. Per questo motivo molti hotel e molte aziende del settore ospitalità puntano sulla creazione di strumenti appositi.

Un sistema di prenotazione online per portare il tuo business al livello successivo è quindi un buon modo per poter ottenere dei risultati positivi in termini di prenotazioni dirette.

Essere consapevoli del proprio target di clienti

Ogni struttura alberghiera che si rispetti desiderosa di aumentare le prenotazioni dirette, deve capire quali sono i clienti per cui è un punto di riferimento. In questo modo avrà la possibilità di modificare la propria struttura e il trattamento offerto sulla base dei bisogni e delle necessità della nicchia a cui si punta.

Come si riflette questo in modifiche effettive?

Parlando proprio di prenotazioni dirette basta semplicemente introdurre all’interno della sezione prenotazione del sito un campo compilabile per inserire preferenze e interessi.

In questo modo si ottengono due vantaggi: da una parte si scoprono interessi e desideri dei clienti, dall’altra è possibile creare dei trattamenti appositi per fidelizzare i clienti.

Premiare il cliente che effettua una prenotazione diretta

Un buon modo per cercare di aumentare il numero di prenotazioni dirette è ingraziarsi il cliente che lo fa attraverso dei premi.

Esempi per questo genere di premi sono codici sconto esclusivi, suggerimenti sulle attività o buoni per attività collaterali. Questi sono soltanto alcuni dei vari modi che esistono per fidelizzare un cliente, in modo da fargli percepire un chiaro vantaggio nell’effettuare una prenotazione diretta.

Avere foto accattivanti della propria struttura.

Si sa, in questo settore conta moltissimo l’apparenza oltre al cuore ed è per questo che nessun albergatore può esimersi dall’avere delle foto accattivanti della propria struttura.

Queste foto, oltre a dover rispettare le regole base di una buona campagna pubblicitaria, devono cercare d’incentivare per quanto possibile i pregi della propria struttura. In questi casi è bene chiedere l’aiuto di un fotografo professionista.

Usare sapientemente un blog dedicato

Avere un blog dedicato alla propria attività è una delle strategie di marketing più efficaci che ci siano.

Un blog legato a un hotel permette di raccontare quello che accade dentro e intorno la struttura ricettiva e, se caratterizzato da continuità e qualità, potrà solidificare un brand.

Un brand solito, pertanto, se appaiato con un sito web user friendly, convertirà moltissimi clienti OTA in clienti da prenotazioni dirette.