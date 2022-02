"Loano non solo mare" vira su Seborga: cambio di destinazione per l'escursione del 10 febbraio

Cambia la destinazione dell'escursione del prossimo 10 febbraio di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La nuova meta è Seborga.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da Loano imboccheranno l'autostrada in direzione Ventiglia; usciti dal casello di Bordighera, si svolta a sinistra in direzione Sasso-Seborga. Giunti alla frazione Sasso, si parcheggia in basso sul fianco sinistro della chiesa.

L’itinerario si svolge fra boschi, uliveti, il giallo intenso delle mimose e le ginestre bianche. Dalla chiesa si scende ad attraversare il torrente Sasso. Si risale quindi sul crinale, si fiancheggia il Monte Nero e, superato il passo del Ronco, con vasti paesaggi sulle due costiere di Ospedaletti e Bordighera, si entra nel bosco. Di qui, con un percorso abbastanza pianeggiante, si raggiunge alfine la suggestiva cappella di San Bernardo il Vecchio, posta all’ingresso del paese.

Seborga (a 500 sul livello del mare) è un caratteristico borgo ligure di poche centinaia di abitanti: ha acquistato una certa notorietà per la sua ambizione a costituirsi in principato indipendente; a questo scopo, si è organizzato nominando un principe (attualmente una donna, la Principessaa Nina) ed un consiglio di ministri, ovviamente dimostrativi. Il centro storico di Seborga, comune insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è costituito da una serie di vicoli che si intrecciano e portano alla piazza principale, dove spiccano la barocca chiesa di San Martino e l’attiguo Palazzo dei Monaci, antica sede della Zecca.

Consumato in paese il pranzo al sacco, il ritorno avverrà con un itinerario più breve, sempre immerso nella macchia mediterranea, che toccherà la chiesetta della Madonna della Neve e ci riporterà a Sasso.

La gita avrà una durata di 5 ore e seguirà un itinerario ad anello con un dislivello di 500 metri circa. I capigita sono Mario Messa, Gianni e Pinuccia Simonato.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all'ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L'obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.