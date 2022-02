Elezioni 2022: Canepa pronto a rilanciare la sfida a Borghetto, a Boissano cala il sipario sull'era Olivari

Il 2022 sarà anno di elezioni per alcuni comuni del savonese, tra questi anche Borghetto Santo Spirito e Boissano. A Borghetto il sindaco uscente Giancarlo Canepa sembra pronto a rilanciare le proprie ambizioni in una tornata elettorale che attende però ancora di conoscere i nomi delle possibili alternative al sindaco uscente.

"Come gruppo di Maggioranza, pur non sciogliendo definitivamente le riserve, stiamo ragionando di ripresentarci in modo compatto con alcuni nuovi innesti per portare a compimento il lavoro iniziato cinque anni fa - ha dichiarato l'attuale primo cittadino - Abbiamo amministrato senza soldi con la priorità di risanare i conti e di far ripartire il paese dall’abbandono in cui lo avevamo trovato".

"Nei prossimi anni ci saranno, grazie al lavoro svolto, la possibilità e le risorse per far crescere il paese. Ci piacerebbe essere noi a portare a compimento questo percorso. Di sicuro concludiamo un mandato restituendo un paese e un’Ente in condizioni di eccellenza rispetto a quanto ereditato" ha aggiunto Canepa.

Ma quali potrebbero essere le figure pronte a contendersi la poltrona di primo cittadino? Tra i nomi che ci circolano ci sarebbe anche quello di Gabriella Ismarro, già sindaco di Balestrino, in quota "Cambiamo": al momento però tale candidatura non sembra trovare concrete conferme. Un altro possibile candidato è Salvatore Montalbano, ex comandante della polizia municipale.

E dai banchi dell'attuale minoranza? Al momento non sembrano esserci scenari delineati come emerge dalle parole del consigliere Giancarlo Maritano: "Per adesso è ancora tutto in standby - fa sapere l'esponente di minoranza - stiamo lavorando per formare una lista, notevolmente rinnovata, alla quale siamo pronti a dare tutto il supporto possibile forti di 5 anni di esperienza che ci hanno permesso di conoscere i problemi del paese e posso assicurare che ce ne sono di grossi. Il candidato sindaco? Al momento non lo abbiamo ancora deciso".

Per quanto riguarda invece Boissano attualmente l'unica certezza è rappresentata dalla fine dell'era Rita Olivari. Dopo tre mandati, infatti, la prima cittadina ha annunciato che non parteciperà alle prossime elezioni nemmeno come candidata consigliere: "Non sarebbe corretto" ha commentato ai microfoni di Savonanews. Per il resto qualcosa si sta muovendo, ma la nascita di nuove candidature sembrerebbe tuttora in fase embrionale.