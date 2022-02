No ai totalitarismi, il Consiglio comunale di Pietra approva all'unanimità mozione di Fratelli d'Italia

"Ringrazio pubblicamente il sindaco ed i colleghi consiglieri per aver approvato all’unanimità l’importante mozione, a firma di Fratelli d’Italia, contro tutti i totalitarismi, discussa ieri in sede di Consiglio comunale". Cosi commenta in una nota Silvia Rozzi, consigliere comunale capogruppo Fratelli d'Italia Pietra Ligure.

"La risoluzione parlamentare europea, sostenuta e condivisa da tutto il consiglio comunale pietrese, è stata approvata il 19 settembre 2019. Nel documento è stato espressamente riconosciuto come la memoria condivisa delle vittime dei regimi totalitari e autoritari, con una lettura non faziosa e frazionata della storia, il riconoscimento del retaggio europeo comune di crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo, siano di vitale importanza per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne".

"L’invito a tutte le istituzioni e agli Stati membri dell’Unione Europea è stata accolta senza indugi dal comune di Pietra Ligure, mostrando sensibilità congiunta e unione di intenti su argomenti storicamente appartenenti al passato che, in realtà, risultano strettamente attuali" prosegue.

"Avviare e rafforzare un’intensa attività di sensibilizzazione per mantenere vivo il ricordo delle tragiche vicende che hanno interessato la storia, anche più recente, delle nostre Nazioni, rappresenta il punto di partenza per fronteggiare efficacemente la crescente spirale di odio, intolleranza, razzismo ed antisemitismo cui si sta assistendo negli ultimi anni" conclude la Rozzi.