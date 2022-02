Pietra, De Vincenzi: "Nessun disagio legato ai lavori al passaggio a livello tra via Bado e via Rossello". Carrara: "Intervento programmato, ma in caso di emergenza improvvisa?"

Il parlamentino pietrese, riunitosi ieri, ha discusso ancora una volta del senso unico sul lungomare "Bado", questa volta in merito ai recenti lavori al passaggio a livello che conduce a via Rossello: a presentare la mozione è stato il consigliere Carrara sottolineando sviluppi caotici per la viabilità del centro cittadino.

Il sindaco De Vincenzi ha replicato che i lavori svoltosi nei giorni scorsi non hanno provocato particolari disagi alla circolazione grazie alle apposite modifiche alla viabilità apportate temporaneamente, confermando che anche in casi di interventi futuri sarà sufficiente prevedere variazioni compatibili con lo svolgimento dei lavori.

"Un paese che ha due strade non può permettersi di averne una con la circolazione limitata, altrimenti tutto il peso del traffico si rovescia sull'altra come sta succedendo - ha sottolineato Mario Carrara dai banchi della minoranza - la mozione da me presentata era in considerazione della chiusura del passaggio a livello: Pietra durante il periodo della seconda guerra mondiale ricevette dei finanziamenti per un'alternativa alla via Aurelia (che all'epoca passava dal lungomare ndr) poiché si accertò già ai tempi che, con una strada sola, bastava un blocco del passaggio a livello per fermare totalmente il paese. Se la problematica era già stata accertata a quei tempi, con il traffico odierno i risultati non possono che essere catastrofici".

"Il sindaco sostiene che in questa occasione sia andato tutto bene, ma ciò è stato possibile poiché i lavori sono stati programmati e quindi comunicati per tempo dalle Ferrovie permettendo l'organizzazione della nuova temporanea viabilità - ha inoltre aggiunto Carrara - ma se un domani si presentasse un'emergenza improvvisa, magari in un periodo di grande affluenza?".

"Il sindaco non ha colto l'occasione per un esperimento: riaprire per due mesi la doppia circolazione sul lungomare per verificare se il formarsi delle code sia realmente legato al senso unico" ha concluso l'esponente dell'opposizione che in futuro è pronto a presentare in Consiglio comunale ulteriori rimostranze sul tema in oggetto.