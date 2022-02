Tomatis (FdI): "Nel bilancio previsionale non c'è traccia del campo solare di Albenga"

Mentre l’amministrazione ingauna è impegnata nel mantenere la maggioranza risicata in consiglio comunale ed ormai costretta a fare fronte a tempo pieno alla divulgazione di risultati mai raggiunti nessuno si è accorto che il campo solare dei bimbi non è stato programmato.

"Si il campo solare purtroppo è stato cancellato dall'elenco delle attività previste per la prossima estate ad Albenga". A lanciare l'allarme è il capogruppo di Fratelli d'Italia Roberto Tomatis.

"Nel bilancio previsione non c'è traccia – dice il consigliere comunale – Eppure il campo solare è sempre stato assicurato per le famiglie Albenganesi e i loro bambini sebbene fosse stato interrotto per alcuni anni, ma poi ripristinato sulle forti pressioni delle famiglie".

"Ora – conclude Roberto Tomatis – la situazione è tornata punto e a capo. Ad oggi quindi non è previsto il campo solare per Albenga. Chiediamo allora al sindaco Riccardo Tomatis che si attivi al più presto per ottenere le risorse finanziarie necessarie per assicurare questo servizio indispensabile e quindi si impegni a trovare i soldi necessari in altri capitoli di spesa la somma necessaria per programmare l'attività per la prossima estate".