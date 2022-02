Guardie zoofile e ambientali di Fare Ambiente Laboratorio Verde Savona: il report delle attività del 2021

"Siamo giunti al termine dell'anno 2021, è ora di tirare le somme e vedere cosa è stato fatto. Le guardie di Fare Ambiente di Savona hanno effettuato 101 servizi così suddivisi per comuni, perché dobbiamo ricordare che le guardie possono operare su tutto il territorio provinciale avendo ottenuto un decreto prefettizio di Guardia particolare giurata (GPG): nel Comune di Pietra Ligure n. di servizi 72, Finale Ligure n. di servizi 11, Tovo S. Giacomo n. di servizi 6, Varazze n. di servizi 2, Noli n. di servizi 2, Calice Ligure n. di servizi 3, Toirano n. servizi 10, Testico n. di servizi 8, Alassio n. di servizi 3, Loano n. di servizi 10, Borghetto Santo Spirito n. 6, per un totale di 139 presenze nei comuni". Così, attraverso una nota stampa, Bartolomeo Pellegrino, responsabile provinciale delle Guardie Particolari Giurate Zoofile e Ambientali.

"La maggior parte di attività si è svolta nel comune di Pietra Ligure in quanto abbiamo stipulato una convenzione che riguarda il controllo dei parchi cittadini - prosegue la nota - Non abbiamo elevato (per il momento) nessuna sanzione in quanto essendo scesi in campo da poco tempo, e purtroppo con la presenza del Covid-19, abbiamo preferito fare conoscere i regolamenti comunali, regionali e nazionali: ma dal prossimo anno non saremo più così tolleranti. Causa pandemia abbiamo dovuto sospendere i nostri corsi per aspiranti guardie zoofile ambientali sperando di poterli terminarli nel 2022. Il nucleo di Guardie nonostante la pandemia ha operato molto bene sul territorio, dobbiamo tenere conto che le guardie sono dei volontari che dedicano il loro tempo libero al benessere degli animali e alla tutela della natura, quindi farei un plauso a queste persone. Le guardie che operano per conto di Fare Ambiente Laboratorio Verde di Savona sono nove, tutte con decreto prefettizio".

"Per il nuovo anno, oltre all'augurarci che il Covid-19 ci lasci tranquillo, abbiamo in cantiere alcune convenzioni con i comuni per quanto riguarda la tutela degli animali ma soprattutto anche per la tutela dell'ambiente inserendo la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale: nei mesi scorsi le nostre guardie sono state nominate dal sindaco di Testico, Lucia Moscato, Ispettori Ambientali Comunali. Infine il Laboratorio Verde Savona quest'anno è stato inserito nel registro regionale di Protezione Civile. Quest'anno in dicembre siamo riusciti a partecipare alla 'Raccolta Nazionale Alimentare per Animali' che si è svolta presso il supermercato Coop delle Serre ad Albenga con ottimi risultati: qui devo pubblicamente ringraziare sia il direttore del supermercato, il signor Duvina, che il direttore della struttura il signor Teneggi per averci dato la possibilità di attuare la raccolta alimentare. Grazie a questa nei giorni scorsi le nostre guardie hanno consegnato una parte del raccolto al Canile di Albenga. Inoltre abbiamo partecipato alla 'Giornata Nazionale del Farmaco' in alcune farmacie della provincia".

"Per l'anno 2022 abbiamo in programma alcune iniziative come ad esempio ripartire con i corsi per le aspiranti guardie, effettuare dei gazebo nelle principali piazze della nostra provincia, piantare in primavera un albero in collaborazione con le scuole ecc..." conclude infine Bartolomeo Pellegrino.