Millesimo, riqualificazione energetica alla residenza protetta "Anna e Luigi Levratto": lavori quasi conclusi

Alla residenza protetta “Anna e Luigi Levratto” si avvicina alla conclusione un importante intervento di riqualificazione energetica, pensato per migliorare l’efficienza della struttura e, soprattutto, il comfort quotidiano degli ospiti.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla partecipazione del Comune di Millesimo al bando regionale P.R. Liguria FESR 2021-2027 (Azione 5.2.1) e a un contributo a fondo perduto di 140.784,28 euro, erogato tramite FI.L.S.E. S.p.A., che ha permesso di avviare lavori mirati alla riduzione delle dispersioni energetiche e al miglioramento complessivo dell’edificio.

Gli interventi si sono concentrati su due aspetti fondamentali dell’involucro della struttura. Da un lato è stata realizzata la coibentazione completa del sottotetto, con l’installazione di un moderno strato isolante capace di ridurre in modo significativo la dispersione del calore verso l’alto. Dall’altro si è proceduto alla sostituzione degli infissi, con nuovi serramenti ad alte prestazioni installati nelle camere degli ospiti e nella quasi totalità degli spazi comuni, compresi bagni e refettorio.

I benefici sono già evidenti: una riduzione dei consumi energetici e un miglioramento della classe energetica dell’edificio, con un conseguente risparmio in bolletta. Ma soprattutto, il valore aggiunto più importante riguarda il benessere degli ospiti, che possono ora contare su ambienti più stabili, confortevoli e meglio isolati in ogni stagione.