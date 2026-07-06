Savona, entra nel club dei centenari Danilo Beltrame (FOTO)

E' entrato nel club dei centenari ieri, domenica 5 luglio, Danilo Beltrame.

Classe 1926, in passato lavoratore edile, iscritto per 70 anni alla Cgil e fino ad oltre i 90 anni ha effettuato il volontario nel sindacato, dando una mano soprattutto al Caf della Cgil di Savona negli ultimi anni in via Chiodo nella sede della Filt Cgil.

Fiorentina di nascita, è un grande tifoso della Juventus. Proprio in tanti della Camera della Lavoro lo hanno voluto festeggiare per i suoi 100 anni.

Rispetto, stima , gratitudine e riconoscenza. Un uomo straordinario che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, guidato dai valori della giustizia, della libertà e della democrazia. Grazie Danilo" ha detto l'ex segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa, da poco nominato nella segreteria confederale della Cgil Liguria.