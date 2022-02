Piaggio Aerospace al Singapore Airshow, occasione per possibili contatti con investitori

Dopo oltre due anni di assenza a causa della pandemia, Piaggio Aerospace torna a partecipare attivamente ai grandi eventi internazionali dell’aviazione. La società di Villanova di Albenga infatti, dal 15 al 18 febbraio espone al Singapore Airshow, la più grande manifestazione in Asia dedicata all’industria aerospaziale e della difesa, che ha luogo al Changi Exhibition Centre.

Oggi, il commissario straordinario dell’azienda Vincenzo Nicastro ha accolto l'Ambasciatore italiano Mario Andrea Vattani e il vice segretario generale della Difesa Ammiraglio Dario Giacomin presso l’esposizione statica, dove troneggia il P. 180 Avanti EVO contrassegnato con il numero di serie 3008, di proprietà della società malese Kris Sakti Aero che si distingue per la caratteristica livrea color rosso.

Il Singapore Airshow, che registra in media la partecipazione di 30 mila visitatori, è uno degli eventi più importanti del Continente asiatico a cui partecipano operatori del settore civile e delegazioni militari di alto livello provenienti da 45 paesi di tutti i continenti. Proprio la settimana scorsa, prima della partenza per Singapore, Vincenzo Nicastro ha incontrato il prefetto di Savona, unitamente alle segreterie sindacali e Rsu aziendale, occasione durante la quale il commissario ha segnalato una nuova manifestazione d’interesse ancora al vaglio. Lo stesso, ha auspicato di poter avere proprio a Singapore possibili contatti con altri investitori.

La vertenza che riguarda l’azienda ha assunto il carattere di urgenza dal momento che il secondo bando per la manifestazione di interesse si chiude con imminenza, il 28 di febbraio, pertanto le segreterie sindacali hanno sottolineato al prefetto la necessità di assunzione di una posizione netta da parte del Mise per conoscere i possibili scenari, compreso quello di una mancata vendita, ribadendo la strategicità dell’azienda, sia rispetto agli investimenti fatti dal governo, sia rispetto alla centralità dei prodotti Piaggio per il ministero della difesa.