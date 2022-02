Spotorno, Spiga e Pendola incontrano CdA dell'Opera Pia Siccardi dopo denunce pubbliche di alcuni familiari degli ospiti

Cosi commentano Massimo Spiga e Francesco Pendola, consiglieri del gruppo "Noi per Spotorno che vorrei" che aggiungono: "Il presidente ha accolto l’incontro con favore, potendo così rispondere direttamente ai quesiti che abbiamo posto. Abbiamo innanzitutto premesso come non fosse nostra intenzione accusare nessuno di alcune problematiche esistenti, bensì cercare di capire quali azioni il CdA avesse intenzione di mettere in atto per arrivare ad una soluzione a beneficio degli ospiti della struttura, unico e vero ‘soggetto’ della discussione".

"Altro tema che abbiamo affrontato, sempre su indicazione di alcuni parenti di ospiti della struttura, è stato quello della mensa che, a loro dire, non sarebbe di qualità: anche in questo caso ci è stata assicurata una particolare attenzione riguardo alla scelta delle materie prime, delle lavorazioni e dei menù; siamo stati inoltre informati che la cucina è di recente restauro e già attrezzata per il futuro ed imminente ampliamento della RSA".

"In qualità di consiglieri del comune di Spotorno, abbiamo promosso l'incontro, viste le numerose comunicazioni avute in questi mesi da parte di alcuni parenti, e dalle richieste di alcuni cittadini, che ci hanno alquanto allarmato, non tanto per la situazione interna al personale, certamente importante, ma per i soggetti fragili ospiti della RP che potrebbero "pagare" gli attriti, anche sottolineati dal silenzio della Opera Pia Siccardi Berninzoni, che come ha spiegato il presidente, non ha ritenuto opportuno rispondere ai vari articoli usciti su carta stampata e social per non aumentare ancora di più la polemica; siamo stati inoltre rassicurati sulla vigilanza che il CDA opera nei confronti della Società “Sereni Orizzonti”, con controlli a campione e a sorpresa effettuati da personale qualificato" concludono i consiglieri Spiga e Pendola.