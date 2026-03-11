Referendum, la sezione albenganese di Forza Italia si schiera col si e rilancia l'incontro del 16 marzo

Sarà presente anche “Albenga dice SÌ”, il comitato nato in seno alla sezione ingauna di Forza Italia, all’incontro in programma il prossimo lunedì 16 marzo, alle ore 20.30 presso l’Auditorium San Carlo, andandosi ad affiancare al comitato “SÌ Separa” di Albenga e di Alassio.

“È l’occasione per giusta per avere un momento dedicato al dialogo e all’informazione, volto al solo interesse del cittadino, allontanandosi dalle assordanti grida e dalle ingiuriose affermazioni che stanno assillando il panorama politico negli ultimi giorni - spiega il segretario forzista Simone Dentella - Forza Italia ha sempre creduto nella libera comunicazione e nell’importanza di andare oltre i partitismi per il bene della collettività e del Paese. In sintonia con gli organizzatori dell’evento abbiamo deciso di partecipare, in quanto quando tutti urlano senza dire nulla è importante che chi ha argomenti per dire qualcosa faccia in modo che l’educazione del dialogo riesca a sovrastare lo sproloquio della mancanza di contenuti”.

“Alcuni partiti di opposizione hanno strumentalizzato questo referendum trasformandolo in una pagliacciata partitica allontanando l’importanza politica epocale di questo momento - accusa quindi Dentella - per la prima volta in decenni abbiamo davvero la possibilità di cambiare questo Paese e possiamo farlo con una matita in mano. Elemento tutt’altro che scontato nell’attuale momento storico e geopolitico”.

“Nell’epoca in cui chiunque può esprimere il proprio parere tramite una tastiera manipolando interviste e dichiarazioni, siamo fieri di partecipare e invitare la cittadinanza a un momento di reale incontro, in cui chiunque potrà informarsi e confrontarsi. Tutto ciò con il sempre più bistrattato privilegio umano di potersi guardare negli occhi e di condividere l’attimo” conclude il segretario di Forza Italia Albenga.