Referendum sulla giustizia: ad Albissola Marina un incontro sulle "Ragioni del No"

In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, i circoli del Partito Democratico di Albisola Superiore e Albissola Marina promuovono un momento di approfondimento pubblico per illustrare le proprie posizioni in merito al quesito.

L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 12 marzo alle ore 20:45, presso la Sala MUDA in via dell’Oratorio ad Albissola Marina. L’incontro, intitolato "Le ragioni del No", si propone di analizzare nel dettaglio le motivazioni alla base della scelta contraria sostenuta dalla formazione politica e di aprire un confronto diretto con i cittadini del territorio.

Il programma della serata prevede un panel di interventi che spaziano dal profilo istituzionale a quello tecnico-giuridico. Ad aprire i lavori saranno Serena Cello e Raffaella Frino, in rappresentanza dei circoli locali, seguite dai saluti del segretario provinciale del PD, Emanuele Parrinello. Il dibattito entrerà poi nel vivo con i contributi di Roberto Arboscello, Vice Presidente del Consiglio Regionale, dell’avvocato Gianluca Nasuti e di Maurizio Picozzi, già magistrato. La varietà dei relatori suggerisce un’analisi che, oltre all’aspetto puramente politico, affronterà le possibili ricadute legali e amministrative della riforma oggetto del voto.